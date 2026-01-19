Rai, Perillo: "Napoli stremato col Sassuolo! Ci sarà da soffrire anche nelle prossime"

vedi letture

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli per 1-0 contro il Sassuolo: "L’importante era vincere per mantenere sei punti di distacco dall’Inter. Il Napoli c’è riuscito, ma quanta sofferenza! Gli azzurri contro un ottimo Sassuolo sono apparse stanchi, nel finale anche stremati.

Da elogiare il grande impegno dei ragazzi di Conte, che hanno lottato su ogni pallone capitalizzando al meglio il vantaggio conseguito dopo pochi minuti di gioco grazie ad uno splendido tiro al volo da fuori area di Lobotka. I numeri parlano chiaro: il Napoli ha tirato 11 volte, gli avversari 22. Ci sarà da soffrire anche nelle prossime partite, visto che al lungo elenco degli infortunati si aggiunge sicuramente Rrahmani e forse anche Politano".