Salernitana, Kastanos: "Contro tutto e tutti, impresa da ricordare"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Contro tutto e tutti. Per noi e per Salerno. Un’impresa da ricordare". Così scrive su Instagram Grigoris Kastanos, centrocampista della Salernitana, che esulta per il pareggio conquistato al Maradona contro il Napoli grazie al gol di Dia.