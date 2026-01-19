Scotto: "Quante assenze! Il Napoli poteva ricapitalizzare per aiutare Conte"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato Napoli-Sassuolo 1-0: "Il Napoli passa in vantaggio dopo pochi minuti col ritorno al gol di Lobotka dopo tre anni e mezzo, poi si siede e prende tanti rischi contro un buon Sassuolo ma senza un vero finalizzatore. Si resta dietro l'Inter a -6. Gestione delle energie o fatica: ma dopo la metà di gennaio, con due partite di Champions all'orizzonte e la Juventus di mezzo, le energie sono poche e gli infortuni tanti. Anche Rrahmani si è fermato di nuovo. Positivo il debutto di Vergara titolare, da promuovere sperando di vederlo più spesso in campo. Il Napoli non può fare affidamento sul mercato a saldo zero, e ha bisogno di tutti, anche di chi fino ad oggi si è visto poco.

Il vice allenatore del Napoli Stellini chiede rinforzi a causa dei tanti infortuni. Venerdì a 'Terzo Tempo' avevo detto che considerando l'emergenza infortuni e il mercato estivo in parte deludente, la società avrebbe potuto considerare un intervento straordinario e una tantum per uscire subito dal mercato a saldo zero, come fatto dal Pisa. Ossia una ricapitalizzazione che poteva consentire di intervenire subito e senza vincoli sul mercato, per aiutare Conte in una stagione diventata ancora più complicata per le tante assenze".