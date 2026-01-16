Scotto s'interroga: "Perché entrato Neres fuori condizione e Vergara gioca così poco?"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato l'ultima prestazione degli azzurri: "Il Napoli vanifica l’ottimo pareggio con l’Inter buttando due punti contro un Parma molto rimaneggiato. Contando anche il Verona sono tre punti in tre partite e la classifica si complica anche in ottica Champions. Il Parma ha giocato un’ottima partita difensiva ma il Napoli è stato legnoso e poco preciso, ma sono mancate anche idee. Da capire l’ingresso di un Neres non in condizione e perché Vergara gioca così poco".