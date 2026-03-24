Il milanista Pellegatti incredulo: “Alcuni tifosi vorrebbero perdere a Napoli, impazzisco!”

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Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato alcune voci circolate tra i tifosi rossoneri

Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato alcune voci circolate tra i tifosi rossoneri in merito alla corsa scudetto e alla prossima sfida contro il Napoli, soffermandosi anche su un tema extra campo. Queste le sue parole: "Ho sorriso ieri perché ho letto dalla Gazzetta dello Sport che il Milan tornerà a Perth ma non spaventatevi, non durante il campionato, ma tra il Mondiale e l'inizio del campionato, il Milan come Juve e Inter andrà a Perth. Il Milan è ormai la terza volta che va, ce l'ha nel cuore. Si vede che ci sono dei rapporti importanti tra i dirigenti del Perth e del Milan e poi ci saranno degli ingaggi importanti".

Le polemiche sullo scudetto e la sfida di Napoli

Pellegatti ha poi affrontato il tema delle opinioni di alcuni tifosi, criticando duramente l’idea di un possibile “calcolo” in vista della gara contro il Napoli: "Sento tifosi che non credendo allo scudetto dicono 'Forse conviene perdere a Napoli per fargli provare a vincere lo scudetto'. Io sono letteralmente impazzito. Ragazzi ma non partecipiamo nemmeno al campionato, alla Champions League. Per me l'Inter non è un'ossessione, se perdiamo a Napoli mi dispiace perchè non va avanti ad alimentarsi una flebile speranza per lo scudetto. Ma sperare che vinca un'altra squadra sperando che superi l'Inter quando io sono davanti mi sembra una cosa folle".