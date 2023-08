UFFICIALE - Buffon a 45 anni si ritira: il suo annuncio è da brividi

L'ex portiere di Juventus e Nazionale Gianluigi Buffon si ritira all'età di 45 anni. Lo ha annunciato con un post sui social. "E' tutto, gente" la sua frase da brividi ricordando e ripercorrendo la sua carriera con l'apice il Mondiale vinto in Germania nel 2006. L'ultima esperienza a Parma, dove tutto era cominciato, nel mezzo tanta Juve e un anno al Psg.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG