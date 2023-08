Varriale: “A chi storce la bocca per Natan, ricordo: stessa cifra pagata per Kvara”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter il prossimo acquisto del Napoli, il difensore brasiliano Natan.

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter il prossimo acquisto del Napoli, il difensore brasiliano Natan: “Non era tra le decine di nomi usciti come sostituti di Kim, ma Natan è il classico acquisto che il Napoli identifica con un grande lavoro di scouting. A chi storce la bocca, va ricordato che la cifra spesa per il brasiliano è la stessa pagata per Kvara. Poi parlerà il campo".