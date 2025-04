Varriale: "Vittoria meritata del Bologna, la sorpresa dall'uovo di Pasqua la scarta Orsolini"

Enrico Varriale, giornalista, ha commentato su X il ko dell'Inter contro al Bologna che regala di nuovo al Napoli il primato in classifica, azzurri e nerazzurri appaiati al primo posto a quota 71: "Vittoria meritata del Bologna che nel recupero batte l'Inter in affanno. La sorpresa dall'uovo di Pasqua la scarta Orsolini con un'autentica prodezza sul gol in mezza rovesciata. Il Dall'Ara si conferma fatale per i neroazzurri ora pari punti con il Napoli a 5 dalla fine".