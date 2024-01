"Verona per sempre nel mio cuore". Ngonge saluta l’Hellas su Instagram

Cyril Ngonge è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo l'ufficialità arrivata da De Laurentiis e dal club azzurro, l'esterno ha salutato il Verona sui social

© foto di www.imagephotoagency.it

Cyril Ngonge è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo l'ufficialità arrivata da De Laurentiis e dal club azzurro, l'esterno ha salutato il Verona con un post su Instagram: "Hellas Verona è per sempre nel mio cuore. Ciao popolo gialloblu, volevo esprimervi tutto il mio amore, e a tutte le persone legate al club. Grazie per il supporto eccezionale che mi avete offerto. Grazie per il modo in cui mi avete accolto, sostenuto e trattato durante quest'anno. Un anno è così poco, ma allo stesso tempo così tanto, vado via con il cuore e la testa pieni di ricordi. Dai miei primi minuti in questo stadio che tutti amiamo così tanto, al primo gol, fino a quella partita di spareggio che ci ha permesso di rimanere in Serie A. Concludendo con quel gol che tutti ricorderemo, e l'ultimo segnato davanti ai vostri occhi. È il momento per me di affrontare nuove sfide, ma non vi dimenticherò mai. Vi auguro il meglio per questa stagione e le seguenti. A presto, Cyril".