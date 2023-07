VIDEO - Garcia è già a Castel Volturno: secondo giorno di lavoro, domani arriva la squadra

Secondo giorno di lavoro per il nuovo Napoli, alle 10 in punto è arrivato Rudi Garcia al Konami Training Center

Secondo giorno di lavoro per il nuovo Napoli, alle ore 10 in punto è arrivato Rudi Garcia al Konami Training Center per una nuova riunione con staff tecnico e medico come documentato sui social da Giovanni Annunziata di Radio Punto Nuovo. Domani è previsto l'arrivo dei calciatori. Venerdì il primo allenamento a Dimaro Folgarida. Ecco le immagini: