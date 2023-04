VIDEO - La Salernitana festeggia al Maradona: cori per Dia negli spogliatoi

Dopo l'1-1 al Maradona contro il Napoli, è festa grande nello spogliatoio della Salernitana.

Dopo l'1-1 al Maradona contro il Napoli, è festa grande nello spogliatoio della Salernitana. Come si vede dall'account Instagram del club granata, i giocatori hanno cantato un coro per Boulaye Dia, autore del gran gol di oggi, saltanto e gioiendo per il risultato raggiunto, che ha rimandato la festa scudetto degli azzurri.