VIDEO - Osimhen e Leao nelle tasche di Bremer (che in realtà faticò tantissimo): il video della Juventus fa infuriare i tifosi

La Juve ha pubblicato un video in cui il brasiliano estrae dalla tasca un telefono con le immagini delle sue prove contro Osimhen e Leao

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per celebrare il suo rinnovo di contratto, il difensore della Juve Bremer è stato protagonista di un video social che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli (ed anche del Milan, rimasto in 10 contro i bianconeri). La Juve ha pubblicato un video in cui il brasiliano estrae dalla tasca un telefono con le immagini delle sue prove contro Osimhen e Leao. Il messaggio social lanciato è: "Li ho messi in tasca". Peccato che proprio Bremer e la Juve abbia subito 5 gol dal Napoli appena un anno fa. Due di Osimhen andando in confusione totale. Ed anche quest'anno, nonostante le poche sortite del Napoli, ha sofferto molto il nigeriano.