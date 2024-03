Ziliani contro Orsato: “Come ha fatto Linetty ad uscire senza giallo dopo 5 falli?”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani commenta così su X la direzione arbitrale di Orsato in Napoli-Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani commenta così su X la direzione arbitrale di Orsato in Napoli-Torino:"INDOVINELLO. Sapete come ha fatto Linetty a uscire dal campo al minuto 88 senza nemmeno un cartellino giallo dopo i quattro o cinque falli da ammonizione commessi, alcuni anche ravvicinati? (Soluzione: Orsato era sempre troppo vicino all'azione)".

In particolare, la soluzione fa riferimento alla famosa vicenda arbitrale del contatto Pjanic-Rafinha in Inter-Juventus del 2018, quando Orsato non espulse il giocatore juventino nonostante un fallo da evidente doppio giallo, e si giustificò dicendo di aver visto male perché troppo vicino allo scontro. Quell'errore costò al Napoli lo scudetto 2017/18.