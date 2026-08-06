Europa League, i risultati del 3° turno: goleada Benfica, ko i Rangers
Benfica a valanga nell'andata del terzo turno di qualificazione di Europa League: 6-1 contro gli Hearts, che si avviano alla seconda retrocessione consecutiva. Gli scozzesi, che nella scorsa stagione hanno sfiorato la vittoria del campionato, sono stati eliminati dallo Sturm Graz dai preliminari di Champions e sono ora destinati a giocare i playoff di Conference League. Al "Da Luz" segnano sei giocatori differenti: Rafa Silva, Araujo, Pavlidis su rigore, Prestianni, Duran e Schjelderup su rigore. Di seguito tutti i risultati:
Larne (Irlanda del Nord) - Iberia 1999 (Georgia) 0-0
Lincoln (Gibilterra) - Omonia (Cipro) 1-1
KuPS (Finlandia) - Universitatea Craiova (Romania) 1-1
Shamrock Rovers (Irlanda) - Egnatia (Albania) 3-1
Lech Poznan (Polonia) - KI (Far Oer) 1-0
Thun (Svizzera) - Vikingur (Islanda) 3-0
Hradec Kralove (Cechia) - Besiktas (Turchia) 0-1
Jagiellonia (Polonia) - Rangers (Scozia) 2-1
PAOK (Grecia) - Anderlecht (Belgio) 0-1
Salisburgo (Austria) - Pafos (Cipro) 1-0
Benfica (Portogallo) - Hearts (Scozia) 6-1
Maccabi Tel Aviv (Israele) - CSKA Sofia (Bulgaria) 0-3
Ferencvaros (Ungheria) - Gornik Zabrze (Polonia) 1-0
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