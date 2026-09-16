Foto

Milan-Benfica, spettatore d’eccezione a San Siro: c’è Antonio Conte con la figlia Vittoria

Milan-Benfica, spettatore d’eccezione a San Siro: c’è Antonio Conte con la figlia Vittoria
Oggi alle 21:40Europa League
di Antonio Noto
Antonio Conte presente a San Siro per Milan-Benfica insieme alla figlia Vittoria.

Spettatore d’eccezione a San Siro per Milan-Benfica, sfida della prima giornata della League Phase di Europa League. Sugli spalti dell’impianto milanese c’è infatti anche Antonio Conte, presente per assistere alla gara tra rossoneri e portoghesi.

Conte a San Siro con la figlia Vittoria

L’ex allenatore del Napoli ha scelto dunque di seguire dal vivo il confronto europeo. Conte è seduto in tribuna e al suo fianco c’è la figlia Vittoria, con la quale sta assistendo a Milan-Benfica. Di seguito le immagini.

 tccwidget-social-instagram~6aaaeca393e48