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Milan-Benfica, spettatore d’eccezione a San Siro: c’è Antonio Conte con la figlia Vittoria
Antonio Conte presente a San Siro per Milan-Benfica insieme alla figlia Vittoria.
Spettatore d’eccezione a San Siro per Milan-Benfica, sfida della prima giornata della League Phase di Europa League. Sugli spalti dell’impianto milanese c’è infatti anche Antonio Conte, presente per assistere alla gara tra rossoneri e portoghesi.
Conte a San Siro con la figlia Vittoria
L’ex allenatore del Napoli ha scelto dunque di seguire dal vivo il confronto europeo. Conte è seduto in tribuna e al suo fianco c’è la figlia Vittoria, con la quale sta assistendo a Milan-Benfica. Di seguito le immagini.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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