Fischi a San Siro! Brutto Milan contro il Benfica: primo ko per Amorim
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Il Benfica espugna San Siro 2-0: prima sconfitta stagionale per il Milan di Amorim.
Arriva la prima sconfitta stagionale del Milan di Ruben Amorim. Dopo le difficoltà contro Juventus e Lazio, i rossoneri cadono a San Siro contro il Benfica nella prima giornata della League Phase di Europa League. I portoghesi, nonostante nove cambi rispetto all’ultima gara, si impongono per 2-0 grazie alle reti arrivate al 16’ e al 53’.
Milan-Benfica 0-2, San Siro fischia i rossoneri
Il Milan prova a reagire, ma questa volta non bastano né i cambi di Amorim né l’assalto nella ripresa. Il Benfica colpisce anche un palo con Sudakov e gestisce il vantaggio fino al termine. Il percorso europeo rossonero parte così in salita, con le prossime trasferte contro Salisburgo e Bournemouth, mentre al triplice fischio San Siro accompagna la squadra con i fischi.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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