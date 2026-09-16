Milan-Benfica, formazioni ufficiali: Amorim fa turnover, sorpresa Terracciano
Sono ufficiali le formazioni di Milan-Benfica, sfida valida per la prima giornata della League Phase di Europa League. Un confronto inedito nella competizione, ma dal grande fascino europeo: le due squadre vantano una lunga tradizione continentale e in passato si sono affrontate anche due volte in finale di Coppa dei Campioni. Diverse novità nelle scelte di Ruben Amorim rispetto all’ultima gara di campionato. Chance dal primo minuto per l’inglese Omari Hutchinson, mentre sorprende la presenza di Filippo Terracciano come braccetto destro della difesa al posto di Mario Gila. Turno di riposo per Luka Modric, sostituito da Jashari. Nonostante la doppietta realizzata nell’ultima partita, Diego Moreira parte dalla panchina: sulla corsia sinistra spazio a Bartesaghi.
Milan-Benfica, turnover massiccio per Marco Silva
Rotazioni ancora più profonde per il Benfica. In vista del big match di campionato contro il Porto, Marco Silva cambia ben nove giocatori rispetto all’ultima formazione schierata. In attacco spazio a Duran, supportato da Kaminski, Sudakov e Lukebakio.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp. Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot, Modric, Moreira, Tomori, Gila, Gabbia, Saelemaekers, Camarda. All. Ruben Amorim.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouani; Aursnes, Palhinha; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp. Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Dahl, Rafa Silva, Echeverri, Cabral. All. Marco Silva.
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