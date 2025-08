Altro rinforzo per la Primavera: torna a casa l'attaccante 2007 Torre

Il Napoli è molto attivo anche per rinforzare le proprie giovanili ed in particolare la Primavera che quest'anno torna nella massima divisione. Dopo i colpi dei giorni scorsi, quest'oggi è stato aggiunto un altro tassello: si tratta di Christian Torre, esterno offensivo classe 2007 che nell'ultima stagione ha giocato con la primavera della Spal, club poi fallito e da cui s'è svincolato.

Si tratta di un talento napoletano, cresciuto nella Real Casarea e che quindi torna finalmente a casa dopo essersi messo in grande mostra negli ultimi anni. Un'altra aggiunta importante per il pacchetto offensivo della squadra Primavera che in questi giorni ha aggiunto rinforzi importanti in vista della prossima stagione.