Primavera, un attaccante polacco in prova: i dettagli

Il Napoli Primavera sta osservando da vicino un giovane talento polacco: si tratta di Pawel Czulowski, attaccante classe 2007 in forza allo Zabkovia Zabki. Il giocatore è attualmente in prova con la formazione giovanile azzurra, con l’obiettivo di convincere lo staff tecnico e guadagnarsi un posto in rosa.

Curiosità interessante: al suo recente esordio in prima squadra, Czulowski ha impressionato segnando un gol e fornendo un assist in appena 12 minuti di gioco. Un biglietto da visita che non è passato inosservato neanche agli osservatori del club partenopeo. A riportarlo è l'account Instagram Giovanili Napoli.