Primavera, Malasomma va in Olanda! Il Feyenoord lo girerà in prestito

E' fatta per la cessione di Matteo Malasomma dal Napoli al Feyenoord. L’ala classe 2006, tra i talenti migliori della Primavera azzurra, volerà in Olanda nella giornata di domani e a inizio settimana firmerà un contratto biennale con opzione per la terza stagione con il club di Rotterdam. L'attaccante verrà poi girato in prestito al Dordrecht, squadra del campionato cadetto olandese allenata da Dirk Kuyt. A riferirlo è Sky Sport.