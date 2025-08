Ufficiale Nuovo rinforzo per la Primavera: mister Rocco ritrova Eletto

Francesco Eletto è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Difensore centrale classe 2006, si è formato nel settore giovanile del Benevento, dove ha completato l’intera trafila. Sempre protagonista con la maglia giallorossa, ha saputo imporsi come leader difensivo nelle varie categorie.

Il suo approdo al Napoli rappresenta un innesto importante per la retroguardia partenopea, dove ritroverà mister Rocco, che lo conosce bene non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per le sue qualità morali. Eletto porta con sé esperienza, personalità e dinamismo, doti fondamentali per rafforzare un reparto che necessitava di un ulteriore tassello.