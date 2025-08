Ufficiale Che colpo per la Primavera! Arriva il talentuoso Smeraldi dal Cagliari

vedi letture

Colpo ad effetto per il settore giovanile del Napoli: arriva Andrea Smeraldi dal Cagliari. Classe 2007, mancino, può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo: esterno, trequartista e seconda punta. Originario di Sassari, è stato protagonista assoluto nel campionato nazionale U18 con 8 gol e 10 assist, distinguendosi come uno dei migliori prospetti della categoria.

Il Napoli ha colto l’occasione e ha deciso di investire su di lui, credendo nelle sue potenzialità anche in ottica Youth League. Con il suo arrivo, il club azzurro si assicura un talento brillante, pronto a mettersi in mostra e a crescere sotto la guida tecnica partenopea. Un vero e proprio “Smeraldo” per il futuro del Napoli. A riportarlo è l'account Instagram Giovanilinapoli.