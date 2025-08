Primavera, altro rinforzo di livello: preso l'esterno 2006 Nardozi dalla Roma

Non solo la prima squadra. Il Napoli quest'estate è molto attivo anche per rinforzare il settore giovanile ed in particolare la formazione Primavera che ha ritrovato la massima serie e vuole affrontarla nel migliore dei modi. Vi stiamo raccontando dei tanti rinforzi arrivati negli ultimi giorni ed anche quest'oggi c'è una novità, come rivelato dal giornalista Mediaset, Orazio Accomando:

Il Napoli ha definito l'arrivo di Manuel Nardozi, esterno 2006 proveniente dalla Roma. Lo scorso anno il giocatore ha militato da titolare al Parma, con cui è arrivato in finale in Primavera 2. Nardozi, nativo di Roma, ha deciso due finali Scudetto Under 16 e 17 con la maglia dei giallorossi ed ora vestirà la maglia azzurra in Primavera 1.