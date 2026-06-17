Ufficiale Primavera, Chiummariello firma contratto da professionista col Napoli

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Chiummariello firma il primo contratto col Napoli: “È solo l’inizio”

Un giorno speciale per Andrea Chiummariello, che ha compiuto un passo importante nel suo percorso calcistico firmando il primo contratto da professionista con la SSC Napoli. Un traguardo che rappresenta la realizzazione di un sogno per il giovane talento azzurro, cresciuto con la maglia della sua città e ora pronto a proseguire il proprio cammino con ancora maggiore ambizione. Nella passata stagione ha giocato con la formazione Under 18 azzurra collezionando 6 gol e 4 assist in 30 partite giocate tra campionato e Youth League, che gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale italiana Under 18

Le emozioni di Chiummariello: “Un piccolo traguardo di quel bambino che sogna”

Dopo aver firmato il contratto con il club azzurro, Chiummariello ha commentato così sui social: "Onorato di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la maglia della mia città, è un piccolo traguardo di quel bambino che ancora sogna. Ci tengo molto a ringraziare ogni allenatore incontrato nel mio percorso, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa per migliorare giorno dopo giorno, ringrazio la mia famiglia che mi è sempre stata accanto in ogni momento, ringrazio anche Massimo e Paolo per la loro professionalità e soprattutto ringrazio la società per aver creduto in me. È solo l’inizio... Forza Napoli Sempre".