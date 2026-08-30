Ufficiale Napoli in Primavera 2, ecco il calendario completo degli azzurrini

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Sta per iniziare una nuova stagione per il Napoli Primavera: dopo il disastro dello scorso anno e la retrocessione della Primavera 1 alla 2, gli azzurrini hanno completamente cambiato il loro volto e si apprestano a voltare anche pagina. Buona parte del gruppo giocherà sia il campionato che le 6 partite di Youth League. Infatti il Napoli è l'unica, tra le 4 squadre italiane qualificate alla Champions League, la cui primavera è nel campionato 2 invece che nell'1.

Intanto la Lega Serie B ha pubblicato il calendario di tutta la stagione:

1ª 05 set 2026 Avellino - Napoli

2ª 12 set 2026 Napoli - Catanzaro

3ª 19 set 2026 Ascoli - Napoli

4ª 10 ott 2026 Napoli - Pisa

5ª 17 ott 2026 Bari - Napoli

6ª 24 ott 2026 Napoli - Spezia

7ª 31 ott 2026 Monopoli - Napoli

8ª 07 nov 2026 Napoli - Frosinone

9ª 21 nov 2026 Napoli - Perugia

10ª 28 nov 2026 Benevento - Napoli

11ª 05 dic 2026 Napoli - Pescara

12ª 12 dic 2026 Napoli - Palermo

13ª 19 dic 2026 Latina - Napoli

14ª 09 gen 2027 Cosenza - Napoli

15ª 16 gen 2027 Napoli - Salernitana

16ª 23 gen 2027 Catanzaro - Napoli

17ª 30 gen 2027 Napoli - Ascoli

18ª 06 feb 2027 Napoli - Bari

19ª 13 feb 2027 Palermo - Napoli

20ª 20 feb 2027 Napoli - Monopoli

21ª 27 feb 2027 Perugia - Napoli

22ª 06 mar 2027 Napoli - Avellino

23ª 13 mar 2027 Pescara - Napoli

24ª 20 mar 2027 Spezia - Napoli

25ª 03 apr 2027 Napoli - Cosenza

26ª 10 apr 2027 Frosinone - Napoli

27ª 17 apr 2027 Salernitana - Napoli

28ª 24 apr 2027 Napoli - Latina

29ª 01 mag 2027 Pisa - Napoli

30ª 08 mag 2027 Napoli - Benevento