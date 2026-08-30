Napoli in Primavera 2, ecco il calendario completo degli azzurrini
Sta per iniziare una nuova stagione per il Napoli Primavera: dopo il disastro dello scorso anno e la retrocessione della Primavera 1 alla 2, gli azzurrini hanno completamente cambiato il loro volto e si apprestano a voltare anche pagina. Buona parte del gruppo giocherà sia il campionato che le 6 partite di Youth League. Infatti il Napoli è l'unica, tra le 4 squadre italiane qualificate alla Champions League, la cui primavera è nel campionato 2 invece che nell'1.
Intanto la Lega Serie B ha pubblicato il calendario di tutta la stagione:
1ª 05 set 2026 Avellino - Napoli
2ª 12 set 2026 Napoli - Catanzaro
3ª 19 set 2026 Ascoli - Napoli
4ª 10 ott 2026 Napoli - Pisa
5ª 17 ott 2026 Bari - Napoli
6ª 24 ott 2026 Napoli - Spezia
7ª 31 ott 2026 Monopoli - Napoli
8ª 07 nov 2026 Napoli - Frosinone
9ª 21 nov 2026 Napoli - Perugia
10ª 28 nov 2026 Benevento - Napoli
11ª 05 dic 2026 Napoli - Pescara
12ª 12 dic 2026 Napoli - Palermo
13ª 19 dic 2026 Latina - Napoli
14ª 09 gen 2027 Cosenza - Napoli
15ª 16 gen 2027 Napoli - Salernitana
16ª 23 gen 2027 Catanzaro - Napoli
17ª 30 gen 2027 Napoli - Ascoli
18ª 06 feb 2027 Napoli - Bari
19ª 13 feb 2027 Palermo - Napoli
20ª 20 feb 2027 Napoli - Monopoli
21ª 27 feb 2027 Perugia - Napoli
22ª 06 mar 2027 Napoli - Avellino
23ª 13 mar 2027 Pescara - Napoli
24ª 20 mar 2027 Spezia - Napoli
25ª 03 apr 2027 Napoli - Cosenza
26ª 10 apr 2027 Frosinone - Napoli
27ª 17 apr 2027 Salernitana - Napoli
28ª 24 apr 2027 Napoli - Latina
29ª 01 mag 2027 Pisa - Napoli
30ª 08 mag 2027 Napoli - Benevento
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
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