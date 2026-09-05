Primavera Napoli, Nocerino parte con un ko: l'Avellino vince 3-1
Esordio amaro per il Napoli Primavera guidato in panchina da Antonio Nocerino, che cede 3-1 sul campo dell'Avellino nella prima giornata del campionato Primavera 2. In un derby campano subito acceso ed inteso, i padroni di casa sono riusciti a piazzare l'allungo decisivo portandosi sul doppio vantaggio e mettendo in salita la sfida per gli azzurrini.
La reazione con Pereyra non basta nel finale
Sotto di due reti, la formazione azzurra ha provato a riorganizzarsi nella ripresa, trovando a metà secondo tempo il gol che ha riaperto le speranze firmato da Pereyra. Nonostante il forcing finale e il tentativo di raddrizzare la partita nei minuti conclusivi, il Napoli non è riuscito a completare la trottata verso il pareggio, lasciando i tre punti all'Avellino - che nel finale da tris - e rimandando l'appuntamento con i primi punti della stagione.
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