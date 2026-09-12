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Primavera, Manna studia il futuro: è sugli spalti a seguire Napoli-Catanzaro

Primavera, Manna studia il futuro: è sugli spalti a seguire Napoli-CatanzaroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:00Giovanili
di Daniele Rodia
Anche Giovanni Manna presente alla seconda partita di campionato tra Napoli e Catanzaro che all’intervallo è sul risultato di 0-2 per gli ospiti.

Presente anche Giovanni Manna tra i dirigenti del Napoli allo stadio Piccolo di Cercola per il secondo impegno stagionale degli azzurrini in Primavera 2. Il direttore sportivo è nella tribuna opposta a quella dedicata ai tifosi, ed assieme ad altri dirigenti sta studiando i giovani prospetti in campo.

Il risultato a fine primo tempo è di 0-2 per il Catanzaro con il Napoli che ha sprecato diverse occasioni. Qui la diretta della gara