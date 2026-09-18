Ufficiale

Primavera 2, domani il Napoli sfida l’Ascoli: i convocati di Nocerino

Primavera 2, domani il Napoli sfida l’Ascoli: i convocati di Nocerino
Oggi alle 17:50Giovanili
di Francesco Carbone
Napoli Primavera, domani la sfida contro l'Ascoli nella terza giornata di Primavera 2: l’elenco dei convocati di Nocerino.

Il Napoli Primavera torna in campo domani per la terza giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurrini saranno impegnati contro l'Ascoli, con il match in programma alle ore 12 al Picchio Village.

Nocerino dirama la lista dei convocati

In vista della trasferta nelle Marche, il tecnico Antonio Nocerino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Ascoli. La squadra azzurra è pronta ad affrontare il terzo appuntamento stagionale con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso in campionato.

I convocati di Nocerino: Anic; Barido; Branchizio; Candela; Chiummariello; De Stefano; Esposito; Favicchio; Liccardo; Lieto; Mane; Melnyk; Merone; Pengue; Pereyra; Picardi; Riccio; Santella; Spinelli; Zappalà.