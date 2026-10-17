Primavera, Pereyra non basta: 1-1 contro il Bari, azzurrini a 5 punti
Il Napoli Primavera di Antonio Nocerino pareggia 1-1 contro il Bari allo stadio Palmiotta di Modugno, nella sfida disputata oggi, sabato 17 ottobre, per il campionato Primavera 2. A firmare la rete degli azzurrini è stato Milton Pereyra, a segno al 25' del primo tempo. Il gol dell'attaccante non è però bastato per conquistare l'intera posta in palio, con la formazione partenopea costretta ad accontentarsi di un punto in trasferta.
Primavera 2 Girone B, Bari-Napoli 1-1: il tabellino e la situazione in classifica
Dopo la vittoria contro il Pisa nella precedente giornata, il Napoli prosegue il proprio cammino con un pareggio sul campo del Bari. La formazione allenata da Nocerino sale così a 5 punti in cinque partite, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il Bari raggiunge invece quota 9 punti, conservando un vantaggio di quattro lunghezze sugli azzurrini.
NAPOLI: Spinelli, Zappalà, Melnyk, De Stefano, Branchizio, Marotta (46' Natale), Liccardo (70' Barido), Chiummariello (85' De Michele), Pereyra, Riccio (56' Pengue), Mane (56' Favicchio). Allenatore: Antonio Nocerino.
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