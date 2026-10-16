Primavera, domani sfida col Bari a Modugno: i convocati di Nocerino
Il Napoli Primavera torna in campo domani, sabato 17 ottobre, per affrontare il Bari nella sesta giornata del Campionato Primavera 2. La formazione azzurra, allenata da Antonio Nocerino, sarà impegnata in trasferta allo Stadio Palmiotta di Modugno, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00. Un nuovo appuntamento di campionato per i giovani partenopei, chiamati a confrontarsi con la formazione pugliese. In vista della partita, il tecnico azzurro ha diramato l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta.
Bari-Napoli Primavera 2, i 20 convocati di Antonio Nocerino
Sono 20 i calciatori convocati da Nocerino per la sfida contro il Bari. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione dell'allenatore azzurro: Anic, Barido, Branchizio, Chiummariello, De Michele, De Stefano, Favicchio, Liccardo, Lieto, Mane, Marotta, Melnyk, Merone, Natale, Pengue, Pereyra, Riccio, Santella, Spinelli, Zappalà.
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