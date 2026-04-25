Primavera, Napoli-Inter 1-0 (De Chiara R 45'): azzurrini avanti!
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DI NAPOLI-INTER DI PRIMAVERA 1
54' - Vicinissima al pari l'Inter con la discesa di Dade e l'ottima chiusura di Ferrante
49' - Ferrante esce con i tempi giusti su Dade ma resta a terra infortunato.
46' - Finisce il primo tempo, con veementi proteste da parte dei giocatori dell'Inter per un rigore decisamente generoso concesso da Di Mario. Animi molto caldi prima di rientrare negli spogliatoi.
45' - GOL DEL NAPOLI: DE CHIARA SPIAZZA TAHO E PORTA AVANTI GLI AZZURRI
44' - Calcio di rigore per il Napoli: Bovio sbilancia Lo Scalzo che però si lascia cadere molto facilmente.
43' - Jakirovic robusto su Borriello a centrocampo, l'arbitro Di Mario lo grazia dall'ammonizione.
40' - Cerpelletti da lontanissimo ci prova! Sinistro dalla distanza al volo che Ferrante blocca in due tempi.
37' - Destro da fuori area di Prisco e pallone deviato in corner da Bovio prima che arrivi dalle parti di Taho!
36' - Ancora un'incursione a sinistra di Borriello che semina il panico, Morello deve sbrogliare la minaccia!
32' - Blitz di Raggioli a sinistra, cross nel cuore dell'area e anticipo decisivo di Jakirovic in corner!
28' - Zarate si fa spazio e calcia di sinistro svirgolando, ma c'è una spinta netta di Prisco ai suoi danni. Per l'arbitro tutto regolare.
20' - Fase di studio della gara, ritmi lenti
7' - Grande occasione Napoli, Prisco vicino al vantaggio, dopo un regalo di Taho non sfruttato dal centrocampista azzurro!
5' - L'Inter mantiene il possesso in questa fase, ma il Napoli attende ed è pronto a ripartire.
1' - Via alla gara!
11.00 - INIZIA LA GARA
10.30 - Le formazioni ufficiali della gara:
Napoli: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Borriello, Smeraldi, Prisco, Caucci, Lo Scalzo, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco.
Inter: Taho, Della Mora, Marello, Cerpelletti, Zarate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Mancuso, Carrrara, Jakirovic. Allenatore: Benito Carbone.
Dallo stadio Piccolo di Cercola gara numero 35 per il Napoli Primavera di mister Rocco: partita fondamentale contro l'Inter settima in classifica e a ridosso della zona playoff. Il Napoli ha disperato bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona calda della retrocessione e provare ad evitare i playout. Segui la diretta con noi!
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