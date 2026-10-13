Live Villarreal-Napoli Primavera, Youth League: gli azzurrini cercano punti in Spagna

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Martedì 13 ottobre alla Ciudad Deportiva va in scena la sfida della fase campionato di UEFA Youth League, a poche ore dalla gara dei grandi

Benvenuti alla diretta testuale di Villarreal-Napoli, gara valida per la fase campionato della UEFA Youth League 2026/27. Gli azzurrini della Primavera scendono in campo al Mini Estadi de la Ciudad Deportiva, il centro sportivo del Villarreal, nel giorno in cui la prima squadra di Allegri affronta gli spagnoli in Champions League. Una doppia sfida con gli stessi colori e lo stesso avversario, in cui i giovani azzurri provano a ritagliarsi la propria serata europea.

Villarreal-Napoli Youth League, lo spagnolo Submarino Amarillo e i suoi talenti: chi sono i giovani da tenere d’occhio

I padroni di casa, già scesi in campo nella prima giornata, si affidano a un gruppo di classe 2007-2009 con diversi centrocampisti di qualità.

Il Villarreal arriva alla sfida dopo aver già disputato la prima giornata del torneo. Nella rosa spagnola spicca una linea mediana di grande qualità, con il classe 2007 Sergio Barrera, il classe 2008 Mauro Roca, Saul Rodriguez Paris e i più giovani Adrián Guillamón e Iker Pérez, nati nel 2009. In attacco è invece l’ucraino Yurii Kisak, classe 2008, ad aver trovato spazio nelle prime battute della competizione. Una squadra giovanissima ma già abituata ai ritmi del palcoscenico europeo, che dopo il Napoli sarà attesa dalla trasferta di Liverpool il 20 ottobre.

Napoli Primavera, la sfida europea per rialzare la testa: arbitra lo svedese Maqedonci

Direzione di gara affidata a un quartetto svedese-spagnolo, con il fischietto Granit Maqedonci chiamato a gestire una partita ricca di insidie.

Sarà lo svedese Granit Maqedonci a dirigere l’incontro, assistito dai connazionali Marcus Lundgren Klitte e Simon Kristensson, con lo spagnolo Borja Guijarro Colomer nel ruolo di quarto uomo. Per il Napoli di Nocerino si tratta di un’occasione preziosa per fare esperienza e provare a conquistare punti pesanti in una competizione che lo scorso anno si è chiusa troppo presto, con l’eliminazione dopo la fase a gironi e un solo punto raccolto. Fischio d’inizio tra pochissimo: seguite con noi la diretta testuale di Villarreal-Napoli.