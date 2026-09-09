Live Youth League, Napoli-Arsenal: segui la diretta della sfida di Cercola

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Gli azzurrini di Antonio Nocerino debuttano nella nuova Youth League ospitando l'Arsenal a Cercola: segui con noi la diretta live della partita.

Si alza il sipario sulla nuova stagione europea del settore giovanile del Napoli. Allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola, alle ore 14:00 di oggi, mercoledì 9 settembre, i ragazzi di Antonio Nocerino affrontano l'Arsenal nella prima giornata della fase campionato di UEFA Youth League 2026/2027. Una sfida di prestigio che anticipa di poche ore l'esordio in Champions League della prima squadra di Massimiliano Allegri, in campo questa sera al Maradona contro gli stessi Gunners.

Il momento del Napoli Primavera

Per gli azzurrini si tratta di un impegno completamente diverso rispetto a quelli affrontati nelle prime uscite stagionali. La squadra di Nocerino arriva a questo appuntamento dopo un avvio complicato in Primavera 2, con la sconfitta per 3-1 nel derby contro l'Avellino, gara in cui il gol della bandiera partenopea era stato firmato da Pereyra. La Youth League rappresenta dunque subito l'occasione per cambiare passo, in un contesto internazionale che alza sensibilmente il livello di difficoltà e, con esso, anche le motivazioni per i giovani talenti azzurri.

Un avversario di livello internazionale

Dall'altra parte della barricata si presenta un Arsenal abituato a lavorare con prospetti di grande qualità e reduce da una struttura tecnica e atletica di primissimo livello nel panorama delle accademie europee. I Gunners arriveranno a Cercola con l'intenzione di imporre da subito il proprio gioco, puntando su un pressing aggressivo fin dalle prime fasi di costruzione per approfittare degli eventuali errori difensivi partenopei e innescare rapidamente i propri attaccanti.

Data e orario: mercoledì 9 settembre 2026, ore 14:00

Sede: Stadio "Giuseppe Piccolo", Cercola (Napoli)

Competizione: UEFA Youth League 2026/2027, 1ª giornata fase campionato

Arbitro: Ante Culina (Croazia)

TV e streaming: partita non trasmessa in televisione né in streaming su UEFA.tv. Diretta testuale su TuttoNapoli.net