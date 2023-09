Macedonia-Italia, formazioni ufficiali: Immobile punta, ci sono due azzurri

Spalletti sceglie Immobile come centravanti per la sua prima sulla panchina dell'Italia.

Spalletti sceglie Immobile come centravanti per la sua prima sulla panchina dell'Italia. Di seguito le formazioni ufficiali di Nord Macedonia-Italia, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Nord Macedonia (4-2-3-1) - Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. A disposizione: Aleksovski, Shiskovski, Iljazovski, Ademi, Trajkovski, Doriev, Serafimov, Dav.Babunski, Alimi, M.Ristovski, Dimoski, Nestorovski. Commissario tecnico: Blagoja Milevski.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Vicario, Meret, Biraghi, Locatelli, Romagnoli, Retegui, Raspadori, Gnonto, Darmian, Scalvini, Frattesi, Zaniolo. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.