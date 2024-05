Retroscena su Mateta: il Napoli l'aveva già seguito prima di acquistare Osimhen

Sul Corriere dello Sport si legge che il club di De Laurentiis già seguiva prima di puntare su Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle scorse ore L'Equipe ha raccontato di un interesse del Napoli per Jean-Philippe Mateta, attaccante rivelazione del Crystal Palace. Sul Corriere dello Sport si legge che il club di De Laurentiis già lo seguiva prima di puntare su Osimhen. La scelta, poi, ricadde ovviamente sul bomber nigeriano. Ecco cosa scrive il quotidiano sul centravanti:

"Dalla Francia accostano al Napoli Jean-Philippe Mateta, anni 26, centravanti francese di proprietà del Crystal Palace autore di tredici gol in campionato e una promessa d’addio strappata al suo club in caso di offerta importante a fine stagione. Un giocatore che il Napoli aveva già seguito prima di puntare tutto su Osimhen. A quei tempi Mateta giocava nel Mainz. Oggi è semplicemente un altro profilo che si accomoda in fondo all’elenco d’idee della società per la sostituzione, guarda caso, proprio del bomber nigeriano".