Spinazzola ci sarà a Firenze? Oggi la decisione, ecco cosa filtra da Castel Volturno
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Napoli verso la Fiorentina, Spinazzola resta in dubbio per una lieve contrattura: oggi la decisione.
Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 12:30 al Franchi. Nell’ultima seduta il gruppo ha svolto riscaldamento, lavoro tattico e una serie di conclusioni. Anguissa ha proseguito con un programma personalizzato tra palestra e campo, mentre preoccupano le condizioni di Leonardo Spinazzola.
Napoli, Spinazzola a rischio contro la Fiorentina
L’esterno non ha preso parte all’ultima seduta a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il problema rappresenta “una nuova brutta notizia per Allegri”: la decisione sulla presenza di Spinazzola contro la Fiorentina verrà presa oggi, ma al momento filtra pessimismo sul suo recupero.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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