Gilmour si prende la mediana: con Lobotka “motore e cuore”, terza da titolare a Firenze

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Gilmour verso la terza da titolare consecutiva: con Lobotka forma il doppio play del Napoli.

Billy Gilmour è pronto a diventare sempre più centrale nel Napoli di Massimiliano Allegri. Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, lo scozzese viaggia verso la terza presenza consecutiva da titolare dopo Arsenal e Bologna. Nel 4-2-3-1 azzurro forma con Lobotka un doppio play complementare, alternandosi tra costruzione, inserimenti e movimenti sulla trequarti. Gilmour garantisce ritmo e precisione, sa verticalizzare rapidamente e accompagna l’azione senza trascurare il lavoro in fase di non possesso. Una duttilità che sta convincendo Allegri a concedergli sempre maggiore spazio.

Gilmour-Lobotka, Allegri conferma il doppio play

Il quotidiano definisce i due centrocampisti “motore e cuore del Napoli”, sottolineando come le loro caratteristiche permettano alla squadra di avere più soluzioni nella costruzione del gioco. Per Gilmour è anche l’occasione del riscatto dopo una stagione condizionata dalla pubalgia, dall’operazione e dal successivo infortunio che gli ha impedito di partecipare al Mondiale. Arrivato a Napoli nel 2024 e inizialmente considerato soprattutto l’alternativa a Lobotka, oggi lo scozzese può giocare stabilmente al suo fianco. A 25 anni e alla terza stagione in azzurro, Billy vuole sfruttare questa nuova opportunità e “prendersi il Napoli”, a partire dalla sfida contro la Fiorentina.