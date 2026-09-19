Addio Mazzola, il cordoglio di ADL e del Napoli: “Simbolo indimenticabile del calcio italiano”

Addio Mazzola, il cordoglio di ADL e del Napoli: “Simbolo indimenticabile del calcio italiano”TuttoNapoli.net
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di Antonio Noto
Il Napoli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della leggenda dell’Inter Sandro Mazzola.

La SSC Napoli ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, storica bandiera dell’Inter e della Nazionale italiana deceduta ieri all'età di 81 anni. Attraverso una nota sul proprio account X, il club azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia dell’ex calciatore.

Il messaggio della SSC Napoli per Sandro Mazzola

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e simbolo indimenticabile del calcio italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro”.

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