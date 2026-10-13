Allegri spiazza tutti: il gesto alla Luis Enrique non è passato inosservato

Napoli show col Frosinone e ha colpito una scelta di Allegri contro la formazione di Alvini sabato

Pronti, via, e subito una scelta che non passa inosservata. Il Napoli ha battuto il calcio d’inizio contro il Frosinone lanciando il pallone direttamente in rimessa laterale. Un gesto voluto, che richiama quanto fa il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, e che segna fin dal primo secondo l’atteggiamento che Allegri chiede ai suoi: una squadra pronta a farsi sentire e a non concedere tempo agli avversari.

L’idea: aggredire alto fin dal primo pallone

Il senso della mossa era chiaro: portare la partita nella metà campo del Frosinone e innescare subito il pressing, forzando il possesso dei ciociari lontano dalla propria porta. Idea vincente, come tutta la trama del match, vinto 3-0. Un modo per imporre ritmo e intensità dall’avvio, davanti a un Maradona che era gremito per il primo sold-out della stagione, e per lanciare un messaggio alla squadra di Alvini, che arrivava da 17 risultati utili consecutivi in trasferta. Il nuovo Napoli sceglie dunque di partire all’attacco, in un nuovo esordio - dopo la maxi-sosta - che rispecchia la volontà di cambiare pelle dopo un avvio di campionato complicato.