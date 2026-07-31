Gutierrez si avvicina al Bayer Leverkusen! Moretto: "Il Napoli ha aperto, dialoghi in corso"

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Miguel Gutierrez dal Napoli al Bayer Leverkusen? Si può davvero, a breve: i contatti tra il club tedesco e gli azzurri sono entrati nel vivo.

Il futuro di Miguel Gutierrez potrebbe essere sempre più lontano dal Napoli. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arrivano nuove conferme da Matteo Moretto, che parla di una trattativa ormai entrata in una fase avanzata tra il club azzurro e il Bayer Leverkusen per il trasferimento del laterale spagnolo.

Trattativa in corso tra i club: Gutierrez si avvicina al Bayer Leverkusen

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato, Miguel Gutierrez è vicino al trasferimento al Bayer Leverkusen. Sono infatti in corso i negoziati tra la società tedesca e il Napoli per definire l'operazione. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per capire se le parti riusciranno a trovare l'intesa definitiva e a chiudere uno dei movimenti più importanti del mercato estivo azzurro.