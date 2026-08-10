Infortunio Marianucci, c’è lesione: la stima sui tempi di recupero

Infortunio Marianucci, c’è lesione: la stima sui tempi di recuperoTuttoNapoli.net
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Ieri alle 12:33Zoom
di Arturo Minervini
Marianucci, prime stime sui tempi di recupero

Quanto starà fermo Luca Marianucci? Il comunicato del Napoli parla di  trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell’amichevole contro il Celta Vigo, con gli esami che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Marianucci, fuori dalle 8 alle 12 settimane

La SSC Napoli non ha indicato tempi di recupero precisi per Luca Marianucci. L’infortunio, però, costringerà il difensore azzurro a un periodo di stop piuttosto lungo prima di poter tornare a disposizione. Per una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio, i tempi di recupero possono generalmente oscillare tra le 8 e le 12 settimane, anche se molto dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico e dal percorso riabilitativo del calciato