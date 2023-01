Bereszyński: "Che sorpresa la chiamata del Napoli, un onore essere qui! Sono i più forti d'Italia, su Spalletti e la Juve..."

Il nuovo difensore del Napoli Bartosz Bereszyński è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il nuovo difensore del Napoli Bartosz Bereszyński è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "La chiamata del Napoli è stata una bellissima sorpresa, è la squadra più forte d'Italia. Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c'è Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto. Tornare in Italia dopo il Mondiale con questa fiducia è stata una cosa bellissima. Per me è un onore essere qui. Sono molto contento, migliorarmi era un mio obiettivo, il Napoli è una squadra fortissima con tanti bravi ragazzi nello spogliatoio.

Spalletti? Ci ho parlato, mi ha spiegato i primi movimenti tattici. Con la Sampdoria è stata una partita speciale, sono stato lì per sei anni e vincere è stato importante.

Juve? Conosco Zielinski da anni, mi ha spiegato cosa significa giocare contro di loro in uno stadio che sarà pieno. L'obiettivo è vincere.