Focus Billy Gilmour, non un semplice vice-Lobotka: una soluzione in più per Conte

Il Napoli ha praticamente chiuso per l'acquisto di Billy Gilmour dal Brighton. Lo scozzese rinforzerà la batteria dei centrocampisti di Antonio Conte: rappresenta un innesto importante per la mediana, più di una semplice alternativa a Lobotka. Non parliamo infatti di una clone dello slovacco, Gilmour lo scorso anno - complice lo stile di gioco di De Zerbi - ha registrato numeri più marcati nella regia verticale:

•7.71 passaggi progressivi p90 (4.98 Lobotka);

•0.30 passaggi filtranti riusciti p90 (0.14 Lobotka);

•7.14 passaggi nell'ultimo terzo p90 (5.46 Lobotka).

Inoltre lo scozzese accompagna maggiormente lo sviluppo dell'azione grazie alla sua abilità di scannerizzare lo spazio. Nelle statistiche per tocchi nella trequarti offensiva e palle al piede nell'ultima trequarti è stato tra i migliori considerando i pari ruolo nell'ultimo anno (rispettivamente 16.88 e 2.24 p90, contro i 9.53 e 1.25 di Lobotka).

Potremo vederli insieme? Come sistema fisso, è dura. Gilmour è sì abituato a giocare in una mediana a due (posizione ricoperta sia con il Brighton che con la Scozia), ma non eccelle nei parametri difensivi, ha una corporatura esile (170cm per 59kg) e infatti ai Seagulls era sempre affiancato da un incontrista di stazza quale Gross. Lobotka comunque registra numeri di gran lunga superiori per tackle e intercetti, quindi non è escluso che si veda questa coppia contro formazioni chiuse (o magari in un 3-5-2) per sfruttare le loro incredibili capacità di trasmissione del pallone.

Gilmour è l'erede di Zielinski? Non propriamente. Del polacco, Billy ricorda il saper accarezzare il pallone, le conduzioni palla al piede in cui è maestro nonostante i 23 anni, ma a differenza di Piotr il suo apporto in rifinitura è quasi nullo. Tra i professionisti, zero gol e appena sei assist.

Gilmour sarà dunque utile sia insieme a Lobotka, sia per dare il cambio allo slovacco. Aggiunge caratteristiche diverse al pacchetto di mediani: maggiore verticalità e sostegno alla manovra, accettando un assetto più sbilanciato. Questo almeno all'inizio, perché Antonio Conte sa plasmare i giocatori, e chissà che col tempo, in caso di addio di Lobotka, non gli vengano consegnate le chiavi del centrocampo azzurro.