Da Siviglia - Il Napoli piomba su Lo Celso! Ancelotti ha parlato col giocatore, c'è una prima offerta

James pista fredda, problemi per Pépé. A questo punto il Napoli valuta una terza strada per rinforzare la squadra di Ancelotti: il nome nuovo che rimbalza dalla Spagna è quello di Giovani Lo Celso (23), trequartista in forza al Betis Siviglia. Come riporta il portale informabetis.com, il club azzurro avrebbe formalizzato anche un'offerta per il giocatore argentino che comporterebbe una proposta economica più Arek Milik, con quest'ultimo che rappresenterebbe l'attaccante che proprio la squadra biancoverde sta aspettando, con il polacco che è già stato cercato in passato dallo stesso Betis. Lo Celso - si legge - avrebbe già parlato anche con Ancelotti, con sensazioni positive che sarebbero intercorse tra i due in questo primo approccio.