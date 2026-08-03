Castel di Sangro, Gutierrez assente all'allenamento: è atteso dal Bayer per le visite

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Calciomercato Napoli, Miguel Gutierrez non è in campo ed è ormai da considerare un giocatore del Bayer Leverkusen

Miguel Gutierrez non ha preso parte all'allenamento mattutino del Napoli nel quarto giorno del ritiro di Castel di Sangro, con il suo futuro ormai destinato a essere in Germania. Il terzino sinistro spagnolo, arrivato la scorsa estate dal Girona, che ieri si era allenato regolarmente, non ha preso parte alla seduta allo stadio Teofilo Patini, mentre il trasferimento al Bayer Leverkusen è ormai definito per circa 30mln di euro.

Accordo da 30 milioni: l'addio di Gutierrez sblocca il mercato azzurro

Il Napoli ha dato il via libera alla cessione dopo il rilancio del Bayer Leverkusen, passato da una prima offerta da 25 milioni di euro a una proposta complessiva da 30 milioni, ritenuta soddisfacente dalla dirigenza azzurra. Le parti stanno definendo gli ultimi aspetti tecnici prima dell'ufficialità. Il giocatore ora è atteso dalle visite mediche e con l'introito il Napoli conta di sbloccare alcune entrate urgenti per rinforzare l'organico.