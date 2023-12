Sky - Elmas è già in Germania: domani le visite mediche con il Lipsia

E’ ormai ai titoli di coda l'avventura al Napoli di Eljif Elmas.

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ ormai ai titoli di coda l'avventura al Napoli di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone classe '99 che fu acquistato nell'estate 2019 dal Fenerbahce per 16 milioni di euro più bonus, è ad un passo dal trasferimento al Red Bull Lipsia.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il jolly azzurro è già in Germania per le visite mediche (autorizzate dal Napoli) in programma domani con il club tedesco. L’accordo tra le due società dovrebbe essere sulla base di 25 milioni di euro.