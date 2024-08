Sky - Rilancio per Lukaku: il Napoli arriva a 30 più bonus, i dettagli

Prosegue la spedizione inglese di GIovanni Manna, alla ricerca dell'accordo per l'arrivo di Romelu Lukaku. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha effettuato un rilancio. Questo è quanto scrive su X l'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio:

"Napoli, nuova offerta al Chelsea per Lukaku da circa 30 milioni di euro. Trattativa per l'acquisto a titolo definitivo più bonus: si aspetta la risposta del club inglese". Basteranno 30 milioni più bonus per convincere il Chelsea?