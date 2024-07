La probabile formazione per il test con l'Egnatia: Osimhen out, Kvara in! Tre dubbi per Conte

Per la prima volta ci saranno anche i nazionali, ma il loro minutaggio sarà commisurato alle risposte individuali al pesante lavoro atletico.

E' il giorno della terza amichevole del Napoli di Antonio Conte, la prima da quando la squadra è sbarcata in Abruzzo. Stasera alle 20 gli azzurri affronteranno l'Egnatia, compagine albanese che ha sostituito l'Adana Demirspor, e allo stadio Teofilo Patini è previsto il tutto esaurito, anche alla luce dell'invasione di tifosi partenopei che c'è stata questo weekend, come accade sempre nei fine settimana. Ma con quale undici scenderà in campo il Napoli?

Per la prima volta ci saranno anche i nazionali. In 7, dai cinque italiani (Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Folorunsho e il neoarrivato Buongiorno) fino a Kvaratskhelia e Lobotka, debutteranno sotto la guida di Conte, ma il loro minutaggio sarà commisurato alle risposte individuali al pesante lavoro atletico a cui si stanno sottoponendo in questi primi giorni di ritiro. Qualcuno di loro potrebbe essere titolare, gli altri entreranno a partita in corso.

Nell'allenamento pomeridiano di ieri Conte ha provato ancora il 3-4-2-1, il modulo prevalente in questa prima fase di stagione. Meret dovrebbe prendere il posto di Caprile in porta. In difesa Di Lorenzo è stato testato da braccetto in allenamento e potrebbe accadere lo stesso oggi, insieme a Rrahmani e Natan (che pare aver scavalcato Juan Jesus nelle gerarchie) sul centrosinistra. Con Di Lorenzo nei tre dietro, a destra spazio a Mazzocchi e in mezzo Anguissa è certo del posto, l'altro centrocampista dovrebbe essere Lobotka, visto che Gaetano (ieri non si è allenato) e Cajuste sembrano fuori dai piani.

A sinistra il ballottaggio è tra Spinazzola, che ieri ha assistito all'allenamento solo dalla panchina, e Zerbin, provato invece tra i titolari: la sensazione è che l'ex Roma possa spuntarla. Pochi dubbi sulla trequarti: Politano sul centrodestra, Kvaratskhelia sul centrosinistra. In attacco è stato impiegato tra i 'titolari' Cheddira e per questo parte lui davanti rispetto a Simeone, che era stato preferito invece nelle prime due amichevoli tenutesi Dimaro. Osimhen, com'è accaduto a Dimaro, difficilmente sarà della partita.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira

Ballottaggi: Natan 70%/30% Juan Jesus; Spinazzola 55%/45% Zerbin; Cheddira 60%/40% Simeone