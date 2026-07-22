Napoli-Arezzo 0-1 all'intervallo: decide Cerri, Hojlund e Rrahmani sfiorano il pari

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Napoli sotto all'intervallo contro l'Arezzo: Cerri segna, Hojlund e Rrahmani vicini al gol.

Si chiude sul punteggio di 0-1 il primo tempo della prima amichevole stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri contro l'Arezzo. Gli azzurri hanno tenuto a lungo il possesso del pallone e creato diverse occasioni, ma sono stati puniti all'11' dal colpo di testa di Cerri, bravo a sfruttare un cross di Sala. Meret è riuscito a toccare il pallone senza però evitare che terminasse in rete. La squadra di Allegri ha provato a reagire immediatamente, sfiorando il pareggio soprattutto con Hojlund e Rrahmani, ma senza trovare la via del gol.

Hojlund, Gutierrez e Alisson i più vivaci, Milinkovic-Savic evita il raddoppio

Tra i più propositivi del Napoli c'è stato Hojlund, fermato da Seculin in uscita dopo un ottimo filtrante di Di Lorenzo e ancora pericoloso con una conclusione dalla distanza. Vicino al gol anche Rrahmani, che di testa ha impegnato il portiere dell'Arezzo sugli sviluppi di una punizione battuta da Gutierrez. Lo spagnolo e Alisson Santos hanno creato diversi pericoli sulla fascia sinistra, mentre Giovane si è messo in evidenza con alcune accelerazioni e un sombrero che ha acceso gli applausi del pubblico. Al 30' Allegri ha dato spazio anche a Milinkovic-Savic, autore poco dopo di un ottimo intervento su Cortesi che ha evitato il raddoppio toscano. Nel finale Alisson ha sfiorato l'1-1 con una punizione terminata sull'esterno della rete, ma all'intervallo il vantaggio resta dell'Arezzo.