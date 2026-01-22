Lang-Galatasaray, affare fatto e sorpresa: stava partendo con formula diversa
Il mercato del Napoli si accende con le prime cessioni. C’è l’accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Lang. L’esterno sinistro olandese concluderà la stagione con Osimhen: l’intesa è sulla base di un prestito con opzione, per una cifra complessiva di 32 milioni di euro (2+30).
Ieri, nel corso dei colloqui andati in scena sull’asse con Istanbul, s’era anche parlato di modificare la formula virando verso un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 28 milioni, ma al di là del tecnicismo sostanziale tra i due club resta l’assunto dell’affare fatto. Lang, dunque, saluta il gruppo per cominciare una nuova avventura, dando il via alle operazioni in entrata. Lo riporta il Cds oggi in edicola.
